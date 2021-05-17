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17.05.2021 14:48
Рубрика: В мире

Израиль нанес удар по подлодке ХАМАС на берегу сектора Газа

Текст: Юрий Когалов
Израильская армия нанесла удар по группе боевиков ХАМАС, которая готовила к запуску подлодку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой вооруженные силы Израиля.

Как проинформировали военные, подозрительная группа была замечена на берегу Средиземного моря возле объекта, который, как предполагается, являлся образцом подводного военно-морского вооружения ХАМАС. "Военный корабль и армейский БЛА нанесли удары на берегу по боевикам и единице подводного вооружения с тем, чтобы устранить угрозу", - отметили в армейской пресс-службе.

Фото: AFP/SAID KHATIB
В ночь на понедельник Израиль нанес десятки ударов по Газе

Между тем боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило в понедельник о начале новой волны массированных ракетных обстрелов израильских городов, а также армейских расположений и баз в ответ на израильские удары. Утверждается, что атаке у берегов палестинского анклава подвергся корабль израильских ВМС.

Израильская сторона подтвердила сам факт нападения, но подчеркнула, что в цель боевики не попали.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 10 мая после того, как в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки в связи с решением суда выселить ряд арабских семей из их домов. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа, число погибших превысило 200 человек, свыше тысячи ранены.

В мире Ближний Восток Израиль Палестино-израильский конфликт

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