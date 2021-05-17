Израиль нанес удар по подлодке ХАМАС на берегу сектора Газа

Как проинформировали военные, подозрительная группа была замечена на берегу Средиземного моря возле объекта, который, как предполагается, являлся образцом подводного военно-морского вооружения ХАМАС. "Военный корабль и армейский БЛА нанесли удары на берегу по боевикам и единице подводного вооружения с тем, чтобы устранить угрозу", - отметили в армейской пресс-службе.

Между тем боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило в понедельник о начале новой волны массированных ракетных обстрелов израильских городов, а также армейских расположений и баз в ответ на израильские удары. Утверждается, что атаке у берегов палестинского анклава подвергся корабль израильских ВМС.

Израильская сторона подтвердила сам факт нападения, но подчеркнула, что в цель боевики не попали.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 10 мая после того, как в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки в связи с решением суда выселить ряд арабских семей из их домов. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа, число погибших превысило 200 человек, свыше тысячи ранены.