Как еврочиновник променял карьеру на советские ретромашины

Финский государственный служащий Ханну Лаурикайнен, сделавший успешную карьеру в министерстве транспорта Финляндии, а потом и в Брюсселе, неожиданно бросил работу с высокой зарплатой и открыл прокат советских автомобилей. И не прогадал. Буквально за считанные дни Лаурикайнен стал финской знаменитостью, о нем сообщили почти все местные СМИ. А его фирма Siperian Hummeri Oy ("Сибирский внедорожник") стала привлекать все больше клиентов.

"В моем автопарке десять "Жигулей", выпускавшихся под маркой Lada, из которых восемь сдаются в аренду", - рассказал корреспонденту "РГ" Лаурикайнен. Любой желающий может взять на прокат редкую голубую Lada 1200, черный ВАЗ-2106, красный ВАЗ-2106 и даже "Ниву". Цены по финским меркам средние: от 15 до 40 евро в час. Дороже всего стоит прокат "Копейки" - 40 евро, при том арендовать ее можно не менее чем на три часа. Для экономных ценителей ретроавтомобилей предлагается Lada Niva 1600 за 15 евро в час, но минимум на 5 часов.

"Я много раз бывал в России. Очень люблю к вам ездить. Отдыхал в Петрозаводске два раза, в Петербурге и Выборге. Но советские машины я в основном закупал в Прибалтике. Там проще оформлять покупку автомобилей", - рассказал Лаурикайнен. В беседе с корреспондентом "РГ" он признался, что имеет карельские корни. "Мой дедушка родом из России. Есть такое местечко Поляны, недалеко от Выборга", - с теплотой рассказал мужчина.

Он признается, что, хоть сам и не является мастером, но способен самостоятельно отремонтировать любую из своих ретромашин. "В советских автомобилях нет ничего лишнего, механизмы простые и логичные", - говорит финн.

Он рассказал, что в советские времена "Лады" были очень популярны, был налажен экспорт и продажа таких машин. "Сейчас их найти очень трудно. Но среди старшего поколения очень много ценителей, которые как раз и обращаются в мой прокат, чтобы проехаться на "жигулях" с ветерком и вспомнить молодость", - рассказывает Лаурикайнен. Но есть среди его клиентов и молодые люди. "Молодежь покупает абонементы на прокат, чтобы сделать своим друзьям или коллегам необычный яркий подарок. Недавно брали "Ладу" в аренду на свадьбу", - говорит финн. По его словам, советские ретромашины вызывают у финнов целый фейерверк эмоций - от радости и восторга до бешенства, когда у них не получается ими управлять.

Так, например, были забавные ситуации, когда один финский бизнесмен арендовал черную "шестерку", чтобы отправиться на ней на переговоры. Потом вернулся и со смехом сказал, что передумал покупать эту машину, так как "это кусок железа".

Лаурикайнен признался, что советские ретромашины стали его отдушиной. Во время пандемии у него возникло ощущение, что он проживает не свою жизнь, и вся его карьера в госсистеме - это просто протирание штанов в офисе. "Я сначала думал о том, чтобы начать ресторанный бизнес. Но потом меня как будто молнией ударило, когда я увидел советские машины. Моя новая работа приносит мне больше удовольствия и радости, чем перекладывание бумажек в конторе", - сказал финн. Он намерен пополнить свою коллекцию новыми моделями советских автомобилей и отправиться в путешествие в Россию.