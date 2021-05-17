Как подготовить автомобиль к дальней поездке

С приближением лета и сезона отпусков наши соотечественники планируют дальние автомобильные путешествия - к морю, в горы и т.п. Для таких марш-бросков автомобиль нужно тщательно подготовить. Разберемся, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Подвеска

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Поскольку значительная часть маршрута будет происходить на "шоссейных скоростях", следует уделить повышенное внимание настройке развала-схождения колес. В противном случае весьма вероятны такие нежелательные последствия, как ухудшение управляемости, увод автомобиля с траектории, повышенный износ покрышек и увеличенный расход топлива.

Разумеется, перед данной процедурой мастеру следует предварительно осмотреть подвеску автомобиля, проверить давление воздуха в колесах, диагностировать свободный ход рулевого колеса и осмотреть диски колес на предмет деформации. Если проигнорировать любую из этих процедур, это может повлиять на показатели датчиков. Не лишним будет вместе со сход-развалом провести также балансировку колес.

Колеса

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Помимо внешнего осмотра колес (в том числе целостности ниппелей и боковин), необходимо проверить давление в шинах и, если обнаружено существенное отклонение в накачке любого из колес, не полениться заехать на автосервис и устранить проблему. В дороге давление следует проверять каждые 500 км.

Кроме того, если поездка планируется по-настоящему дальняя, будет не лишним закинуть в багажник вторую, а то и третью запаску. Ведь нередко случается, что на ямах пробивается сразу два колеса. С особым вниманием проверяем "не боящиеся проколов" шины RunFlat. На ровном асфальте проблему с ними можно и не заметить.

Рекомендуется также прихватить ремкомплект для экстренного ремонта проколотого колеса. Различные наборов для ремонта бескамерных шин продаются сегодня практически в любом автосервисе. Ну и, само собой, шины должны быть не "убитыми". Минимальная допустимая высота протектора для легковых автомобилей равняется 1,6 мм.

Масло

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Если вы давно не делали ТО, то моторное масло перед дальним марш-броском настоятельно рекомендовано сменить. Во время движения на высоких скоростях и, как правило, на высоких оборотах, расход смазки, вероятнее всего, увеличится. А потому свяжитесь с вашим дилером, и уточните, какой именно лубрикант залит.

Закиньте в багажник 1-литровую или 5-литровую канистру нужного моторного масла на долив. Помните, что езда с пониженным уровнем масла вреднее, чем долив смазки, не вполне подходящей по параметрам.

Тормозная система

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Перед дальней поездкой совершенно необходимо проверить уровень тормозной жидкости и состояние тормозных колодок и тормозных дисков. При сильном износе деталей их необходимо заменить.

В крайнем случае - возьмите с собой комплект как минимум передних колодок. Проверяем также исправность тормозов самостоятельно, нажимая на педаль тормоза на парковке. Если педаль без сопротивления провалилась до пола, значит, тормозная система неисправна. Если держит, можно ехать.

Светотехника

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Перед тем, как выехать "на дальняк", проверьте работу световых приборов автомобиля. Сделать это не сложно. С наступлением темноты сядьте за руль, подъедьте к стене или забору и, не вставая из-за руля, посмотрите, как горят ли фары ближнего и дальнего света.

Оцените также, как работают поворотные огни, противотуманки, стоп-сигналы и аварийка. Такое тестирование совершенно необходимо, поскольку долгая дорога подразумевает и ночные опасные переезды. Всю оптику и фары потребуется также очистить от грязи и пыли, которая может помешать обзору или приглушить свет.

Что еще нужно заменить

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Крайне рекомендуется перед дальней поездкой заменить также изношенные щетки дворников. В противном случае провоцируемый плохими стеклоочистителями налет на "лобовухе" не лучшим образом повлияет на безопасность движения.

Имеет смысл также закупить и залить качественную летнюю "омывайку". Такая жидкость будет эффективнее очищать стекло от почек и разбившихся насекомых и буквально сэкономит вам силы и нервы. Как вариант, добавьте в обычную воду пару капель нашатырного спирта или средства для мытья посуды.

Что нужно взять с собой

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В дальней поездке совершенно необходимы будут аптечка с препаратами с не истекшим сроком годности, знак аварийной остановки, баллонный ключ, "свежий" огнетушитель, сигнальный светоотражающий жилет, насос или компрессор, домкрат, буксировочный крюк (если нет проушины) и трос.