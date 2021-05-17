Картины и лица художников в объективе фотографа, влюбленного в живопись

Я фотографирую много лет. Очень важной темой для меня стали портреты художников, людей разных поколений, представителей противоположных художественных течений. Мне кажется, в их лицах, глазах ощущается время. Увидев в "Родине" рубрику "Вернисаж", решила рассказать читателям журнала о некоторых моих знакомых.

Н. Устинов. Иллюстрация к стихотворениям Сергея Есенина.

Николай Александрович Устинов

Блистательный знаток поэзии, любитель деревенской жизни, лирик-акварелист. На детских книгах, которые он оформил, выросли многие поколения наших соотечественников. "Мурзилка", "Веселые картинки", "Колобок", тома Пришвина, Бунина, Астафьева, Блока, Полонского, Паустовского, Снегирева, русские народные сказки...

Н. Устинов. Иллюстрация к стихотворениям Сергея Есенина.

Он родился в 1937 году. "Во время войны мама и я были в эвакуации в Рязанской области. И когда приближался мой пятый день рождения, мама спросила, что бы я хотел получить в подарок. И я ответил: "Хочу, чтобы мама в этот день не работала. Хочу, чтобы мы вместе с ней пошли в лес, и я там залез на дерево!". И случилось так, что мама отпросилась у бригадира, мы с ней пошли в лес, и там я осуществил свою мечту".

Николай Александрович и сегодня смотрит на мир чистыми глазами ребенка.

Виктор Александрович Чижиков

Виктор Александрович Чижиков (1935-2020)

Дети тянулись к создателю олимпийского Мишки. Возможно, они смешивали художника и героев его рисунков. А уж создать веселого персонажа для детской книги Чижиков умел как никто другой. Жизнь, полная ухабов и потрясений, никак не сказывалась на жизнерадостном творчестве этого серьезного человека. И автограф у него был чудесный - птица чиж.

В. Чижиков. Олимпийский Мишка.

"Не верьте художникам, которые говорят: "Я так вижу". Мало ли, как я вижу, нужно понять, как правильно! Художник должен осознавать, в какой теме он будет интересен и естественен со своей манерой, и не браться за то, что ему не близко".

Борис Иосифович Жутовский

Борис Иосифович Жутовский

Участник знаменитой выставки в Манеже 1962 года, сумевший достойно ответить громившему "формалистов" Никите Хрущеву, ироничный, афористичный, помнящий многих и многое. Москвич, он 80 лет прожил в доме на Кутузовском проспекте.

Б. Жутовский. Портрет М. Таривердиева.

"Дом этот торчал тогда, как штырь, как чирей на заднице. Дальше к центру был завод, на котором отец работал. А вокруг были только бараки и избы. Дальше поля, сеяли овес - ходил мужик с сохой. И овраги огромные - в войну в них стояли аэростаты воздушного заграждения. Девчонки по Можайскому шоссе "еду" им носили - гигантские баллоны с жидким газом, чтобы подзаряжать".

В свои 88 лет Жутовский каждое утро приходит в мастерскую и начинает рисовать.

Ната Ивановна Конышева

Ната Ивановна Конышева

Таких, как она, сейчас называют фриками. А раньше называли юродивыми, которых на Руси считали божьими людьми. Живет 85-летняя Ната Ивановна в мастерской, которая больше напоминает дом с призраками. Рисует моментально, раз-раз и готов портрет. Для нее не существует авторитетов, может быть, поэтому на выставках ее побаиваются и обходят стороной.

Н. Конышева. Вернисаж в Коломенском.

Как рассказывала известный прозаик Наталья Шмелькова, приведя к Конышевой покупателей, она была ошеломлена, когда людям, выбравшим картины, Конышева заявила: "Да куда вам столько - солить, что ли?!"

Иван Ильич Глазунов

Иван Ильич Глазунов

Все реже сейчас можно встретить такие красивые лица, каким природа наградила Ивана Глазунова, представителя династий Глазуновых и Бенуа. Труженик. На плечах художника - еще и забота об Академии живописи, ваяния и зодчества. А сблизила нас при первой встрече боль за русскую деревню:

И. Глазунов. Песнь Алконоста.

"Бывает, приедешь в какую-нибудь глухую деревушку, старинный городок - и ощущение, что ты здесь уже был. Без всякой мистики: вероятно, ты об этом в детстве прочитал или увидел на картинке. Когда я впервые приехал на Русский Север, у меня были такие же чувства".

Франциско Инфанте

Франциско Инфанте

В 1960-е годы он работал в группе художников-кинетистов. Но довольно скоро отошел от коллективного творчества и занялся авторскими проектами, создав вместе с Нонной Горюновой сотни (а может быть, и тысячи) артефактов. Меня не покидает ощущение, что в основе творческого метода Инфанте лежит научный подход к искусству. Его разговоры о своих новых работах больше напоминают лекции:

Ф. Инфанте. Артефакт из цикла "Очаги искривленного пространства".

"Если каким-то художникам близки идеи переустройства Божьего мира, то от меня они совсем далеки. По основательной традиции самого искусства я за уменьшение энтропии..."

С нетерпением жду приглашения на его новую выставку.

Иван Семенович Чуйков

Иван Семенович Чуйков (1935 - 2020)

Сын академика живописи Семена Чуйкова. Концептуалист, левый, но в общении с ним не чувствовалось догм. Скромный, обаятельный человек из породы настоящих художников. Он был убежден: в искусстве нет границ и условностей:

И. Чуйков. Алеет Восток.

"Когда я учился в Суриковском институте, самым важным в картине считалось "что", то есть сюжет. В противостоянии этому родилась идея того, что важно не "что", а "как". Красоте мы учились у западного искусства , я ориентировался на Сезанна, "голубого" и "розового" Пикассо, Модильяни. Я мог небольшую картинку писать месяцами, я должен был попробовать все варианты цвета и фактуры - это выродилось в маньеризм. При этом я старался ни на кого не походить. И это была ловушка. Потому что опасаться влияний - это значит никуда не двигаться".

Этот снимок сделан в его московской мастерской на Речном вокзале.

Анатолий Владимирович Бородин

Анатолий Владимирович Бородин (1935 - 2018)

Когда-то гравюра пользовалась бешеной популярностью у любителей искусства. Бородин со своими масштабными линогравюрами очень скоро почувствовал славу. Но как быстро проходит мирская слава, знали еще древние...

А. Бородин. Утро на Таганке.

Интересно было встречаться в мастерской у Белорусского вокзала и слушать его рассказы о Москве и старых друзьях: "Для меня очень много, когда они в мастерской смотрят мои картинки. Хорошо, что разговор без оглядок, серьезный, жесткий...".

Как определил Анатолий Владимирович, всю жизнь ему приходилось "преодолевать руками что-то твердое". Один из последних учеников В.А. Фаворского, он с честью прошел путь русского гравера.

Николай Петрович Ларский

Николай Петрович Ларский (1937 - 2018)

Начинавший в среде нонконформистов, Ларский так и не влился в это странное течение. У него был свой путь. Будучи неизлечимо больным, он рисовал цветы. Неся красоту людям, Николай Петрович выполнял главное предназначение художника. Ведь красота - вечна.

Н. Ларский. Портрет, деревня.

Говоря о своем творческом "созревании", художник признавался:

"Когда-то я с упоением варился в том котле, где вызревал новый советский авангард. Огонек хрущевской оттепели согрел этот котел, и из него посыпались художники со своими выставками, благо крышку приоткрыли. В 1962 году состоялись и мои две первые персональные выставки авангардной живописи. Так и я "парился" до 1970 года, а потом вырвался и поехал по стране. И из "подпольного" существования попал в жизнь, похожую на тяжелый фантастический сон".

Вадим Алексеевич Горбатов

Вадим Алексеевич Горбатов

Художник-анималист, патриарх жанра. В скромной мастерской в Северном Чертанове он создает рисунки и картины, расходящиеся по всему свету. Изображения хищных птиц Горбатова давно стали хрестоматийными. Приятно встретиться в Битцевском лесу с этим великолепным рисовальщиком, который в прошлом году отметил свое 80-летие. В одном из писем он сообщал мне:

В. Горбатов. Первые лучи.

"В деревне у нас летом рай. К дому приходила косуля. Из окна видели лису. Куропатки с цыплятами кормятся около дома. За грибами не ходил, а земляника и малина дикая рядом".

Скорее бы лето!

Вадим Алексеевич Горбатов

Зураб Константинович Церетели

С президентом Российской академии художеств жизнь сводила меня несколько раз. Видела Зураба Константиновича и на совещаниях с академиками, и на мастер-классах, где он рисовал с детьми. Он естественный человек, способный делать добрые дела; для больших начальников это часто непозволительная роскошь.

З. Церетели. Чарли.

Как всякий южный человек он любит яркость красок, щедро разбрасывает по холсту теплые тона. Церетели настоящий художник, оценка которого в будущем. А мне близки его слова:

З. Церетели. Георгий Победоносец.

"Скажу по секрету, что я до сих пор учусь. Когда ко мне приходят дети на мастер-класс и мы работаем вместе, вместе фантазируем и на холстах появляются наши импровизации, - мы одновременно и учителя, и ученики".

Анатолий Федорович Комелин

Анатолий Федорович Комелин

Его театр абсурда шокирует. Его скульптуры, образы из подсознания завораживают. "В 16 лет я уехал в город учиться ремеслу художника. Это была идея моей мамы Екатерины Федоровны, невзирая на пророчества родственников и знакомых, что все художники - пьяницы".

А. Комелин. Преображение.

Уже давно скульптор не обременяет себя формальными муками. А ведь барельефы и изразцы, сделанные Комелиным для церквей, дышат эпохой XII-XIV веков. Не перестаешь изумляться чуду творчества!

Владимир Александрович Титов

Владимир Александрович Титов

Много дорог пройдено нами вместе. Он ни на кого не похожий художник, очень русский и в то же время понятный любому человеку на планете. В своих картинах Титов идет от человека, его герой - простой обыватель, ваш сосед. А вот в каких ситуациях он оказывается, это всякий раз особый разговор.

В. Титов. Мелодия.

Живя на два дома (то в Париже, то в Москве), Владимир Александрович ярый пропагандист русского мира. Известный писатель Юрий Мамлеев так охарактеризовал его:

"С моей точки зрения, это художник-сюрреалист, хотя на первый взгляд может показаться, что, наоборот, он скорее "натуралист", причем в самом жестком смысле этого слова... Временами "звериное", мохнатое, потаенное может вырваться наружу. Оно необязательно агрессивное, нередко на картинах Титова оно выглядит смешным, плачущим, даже внушающим сострадание. В конце концов в человеке живет - где-то в безднах его тела - вся природа, в том числе и самая нелепая, кукарекующая, шмыгающая".

1

Фотохудожник Екатерина Софронова.

3

Н. Устинов. Иллюстрация к стихотворениям Сергея Есенина.

4

В. Чижиков. Олимпийский Мишка.

7

Б. Жутовский. Портрет М. Таривердиева.

9

Н. Конышева. Вернисаж в Коломенском.

11

И. Глазунов. Песнь Алконоста.

13

Ф. Инфанте. Артефакт из цикла "Очаги искривленного пространства".

15

И. Чуйков. Алеет Восток.

16

А. Бородин. Утро на Таганке.

17

Н. Ларский. Портрет, деревня.

20

В. Горбатов. Первые лучи.

22

З. Церетели. Чарли.

23

З. Церетели. Георгий Победоносец.

25

А. Комелин. Преображение.

28

В. Титов. Мелодия.