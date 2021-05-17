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17.05.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Kia показала рестайлинг самого большого седана в линейке

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Марка Kia опубликовала два изображения обновлённого седана K9/K900, который призван сделать из модели-неудачника автомобиль, к которому рынок проявит больший интерес.

Фото: скриншот с youtube.com
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Дореформенный K9 появился три года назад, и уже на момент выхода имел устаревший дизайн, потому что корейцы при его создании попытались скрестить статусность, остатки былого корпоративного стиля и современные тенденции. Хотя K9/K900 смотрелся "бодрее" предшествующего Quoris.

Корейцы учли ошибки и масштабно подошли к рестайлингу: передок переоформили за счёт увеличения и без того большой решётки радиатора, фары стали узкими и получили Т-образные ДХО, которые делают автомобиль похожим то ли на Volvo, то ли на Audi.

Форма задних фонарей по-прежнему выглядит куцевато: их не стали растягивать и натягивать на крышку багажника в целях экономии. Изменили лишь внутреннюю архитектуру и добавили между ними перемычку. Площадка под номер в силу появления перемычки переехала на бампер.

О технической составляющей пока никакой информации.

Фото: www.instagram.com/kurdistan_automotive_blog_/
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Актуальная версия Kia K9 в Корее предлагается с бензиновыми двигателями объёмом 3.3 (турбо), 3.8 и 5.0 литра мощностью 370, 315 и 425 л.с. соответственно. Опционально доступна система полного привода. Цена - от 55 800 000 вон (около 3.6 млн рублей).

В России Kia K900 можно купить начиная от 4 164 900 рублей. Моторы - бензиновые, мощностью 249 и 413 л.с., коробка - 8-диапазонный "автомат", во всех комплектациях у седана полный привод.

Премьера обновлённого Kia K9/K900 состоится в ближайшие месяцы, но ей будут предшествовать ещё несколько порций фото и информации.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia