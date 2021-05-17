Легендарный Pajero окончательно выбыл из гаммы Mitsubishi

Mitsubishi Motors окончательно прощается с внедорожником Pajero - компания объявила о выпуске последней партии модели четвертого поколения (заводской код - V80). Эта генерация производилась с 2006-го, но в действительности она представляет собой модернизированную версию Pajero V60 1999 года.

Выпускавший Pajero завод в Сакахоги изготовил 800 прощальных внедорожников в марте, однако об этом сообщили только сейчас. Машины выполнены в специальной комплектации Final Edition и в полном составе экспортированы в Австралию. Под капотом у них установлен 3,2-литровый турбодизель мощностью 189 л.с. и крутящим моментом 441 Нм, агрегатированный с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В комплектацию помимо прочего входят специальные шильдики Final Edition на кузове, кожаная отделка салона, накладки на педали из полированного алюминия, люк в крыше.

На внутреннем японском рынке финальную партию Pajero продали еще весной 2019-го, в России - в октябре того же года. Австралия была последней страной, где предлагалась эта модель.

Pajero присутствовал в гамме Mitsubishi с 1981-го, за 40 лет производства общий объем выпуска моделей всех четырех поколений составил более 3,3 млн единиц.

Легендарное имя теперь используется только меньшим по размеру рамным внедорожником Pajero Sport.