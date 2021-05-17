Новости

Умерла звезда мыльной оперы "Секрет тропиканки" Эва Вилма 15:27
Советский актер Назирмад Мусоев умер на съемках нового фильма 15:17
Marvel опубликовала сцену погони из "Черной Вдовы" с Йоханссон 14:24
Вышел первый трейлер спин-оффа "Броска кобры" 13:32
Сериал-сиквел "Молчания ягнят" "Кларисса" продлен на второй сезон 13:13

Marvel показала расширенную сцену в лифте из сериала "Локи"

Новости
    17.05.2021, 15:00
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Неудобная сцена в лифте - достаточно частое явление в фильмах по комиксам Marvel еще со времен трилогии "Человека-паука" Сэма Рэйми. И в грядущем сериале "Локи" такая тоже есть. Студия опубликовала ее в виде отдельного ролика на YouTube, ранее маленький отрывок из нее уже появлялся в трейлере.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер спин-оффа "Броска кобры"

На видео бога обмана и хитрости, пойманного "Управлением временными изменениями", вводит в курс дела агент Мёбиус, персонаж Оуэна Уилсона.

Герой Тома Хиддлстона не сказать что рад получившемуся раскладу и не особо верит в действительность организации, у которой оказался в плену, из-за чего обзывает Хранителей времени "космическими ящерицами".

Старт сериала "Локи" на онлайн-платформе Disney+ запланирован на 9 июня.

Новости

Траволта и Уиллис вновь снимутся вместе впервые за почти 30 лет 12:30
Вышел русский трейлер "Ограбления по-джентльменски" с Броснаном 11:24
Появились первые кадры из новой "Золушки" с чернокожим геем в роли феи 16.05.2021
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере режиссера "Баек из склепа" 16.05.2021
⧣ США
Фото: twitter.com/ TheRealXPac
Умер актер и звезда экстремального реслинга Джереми Янг 16.05.2021
Netflix снимет свой сериал про чернокожую британскую королеву 15.05.2021
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Вечерний Ургант
Видео: Джаред Лето ностальгирует по России под песню "Ленинграда" 13.05.2021
Эндрю Гарфилд намекнул на свое возможное появление в "Человеке-пауке 3" 08.05.2021
"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь 07.05.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы в "Великой" 15.05.2021
Умер актер из "Просто Марии" и "Дикой Розы" Хайме Гарса 15.05.2021
Вышел первый трейлер сериала про темнокожую английскую королеву 14.05.2021