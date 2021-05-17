Marvel показала расширенную сцену в лифте из сериала "Локи"

Неудобная сцена в лифте - достаточно частое явление в фильмах по комиксам Marvel еще со времен трилогии "Человека-паука" Сэма Рэйми. И в грядущем сериале "Локи" такая тоже есть. Студия опубликовала ее в виде отдельного ролика на YouTube, ранее маленький отрывок из нее уже появлялся в трейлере.

На видео бога обмана и хитрости, пойманного "Управлением временными изменениями", вводит в курс дела агент Мёбиус, персонаж Оуэна Уилсона.

Герой Тома Хиддлстона не сказать что рад получившемуся раскладу и не особо верит в действительность организации, у которой оказался в плену, из-за чего обзывает Хранителей времени "космическими ящерицами".

Старт сериала "Локи" на онлайн-платформе Disney+ запланирован на 9 июня.