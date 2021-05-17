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17.05.2021 08:30
Рубрика: Экономика

Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на сахар

Текст: Василий Кошкин
Министерство сельского хозяйства оценивает ситуацию на рынке сахара как стабильную. По данным ведомства, все участники рынка соблюдают соглашения, предусматривающие предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой (почти на 15% до 1,06 миллиона гектаров). С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 миллионов тонн сахара", - заявили в пресс-службе ведомства, отметив, что этот объем не только полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка, но и позволит создать необходимые запасы.

Фото: iStock
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В Минсельхозе добавили, что поддержать предприятия позволит и новая мера поддержки - субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.

В понедельник "Коммерсант" сообщил о возможном росте цен на сахар из-за отставания графика сева сахарной свеклы. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила изданию, что правительство рассматривает новые меры регулирования рынка сахара: создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта.

Ранее участники совещания по мониторингу цен на социально значимые товары под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова пришли к выводу, что рост цен на продукты в начале мая замедлился на один процентный пункт - до 6,6% с 7,6% в марте. При этом отдельные позиции, в том числе и сахар, требуют особого внимания властей, констатировали на заседании.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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