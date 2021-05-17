"Мисс Вселенной" 2021 года стала участница из Мексики

Стали известны результаты международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". В этом году корона победительницы досталась Андреа Месе, которая представляла Мексику. Информация появилась на странице конкурса в Twitter.

В финале также были девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики. Первой вице-мисс, упустившей трофей в последний момент, стала представительница Бразилии. Второй вице-мисс участница из Индии.

Конкурс красоты в этом году состоялся во Флориде. Добавим, что ранее титул "Мисс Вселенная" принадлежал представительнице ЮАР Зозибини Тунзи. В тройку финалисток тогда вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.