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17.05.2021 07:50
Рубрика: В мире

"Мисс Вселенной" 2021 года стала участница из Мексики

Стали известны результаты международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". В этом году корона победительницы досталась Андреа Месе, которая представляла Мексику. Информация появилась на странице конкурса в Twitter.

Фото: instagram.com/amkk_world
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В финале также были девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики. Первой вице-мисс, упустившей трофей в последний момент, стала представительница Бразилии. Второй вице-мисс участница из Индии.

Конкурс красоты в этом году состоялся во Флориде. Добавим, что ранее титул "Мисс Вселенная" принадлежал представительнице ЮАР Зозибини Тунзи. В тройку финалисток тогда вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

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