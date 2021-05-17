На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области временно изменится схема движения

Государственная компания "Автодор" сообщила, что в Ростовской области с 14 июня по 1 октября 2021 года будет закрыто движение по путепроводу на 1074-м километре трассы М-4 "Дон" вблизи поселка Дорожный Аксайского района.

Ограничения вводятся на период планового ремонта сооружения, отмечают дорожники. В это время водители смогут пользоваться альтернативными маршрутами. При движении со стороны Волгодонска в направлении Краснодара автомобилистам нужно будет развернуться на развязке, расположенной на 1062-м километре М-4 "Дон". Те, кто едут со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгодонска, смогут развернуться на транспортной развязке, расположенной на 1084-м километре.

"Автодор" выступил с просьбой к автомобилистам быть внимательными в пути и заранее планировать маршруты поездок. Также компания приносит извинения за временные неудобства.