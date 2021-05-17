Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.05.2021 10:39
Рубрика: Дороги

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области временно изменится схема движения

Текст: Александр Проценко
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Государственная компания "Автодор" сообщила, что в Ростовской области с 14 июня по 1 октября 2021 года будет закрыто движение по путепроводу на 1074-м километре трассы М-4 "Дон" вблизи поселка Дорожный Аксайского района.

Фото: Пресс-служба УПРДОР "Черноморье"
В Сочи на федеральную трассу сошел оползень

Ограничения вводятся на период планового ремонта сооружения, отмечают дорожники. В это время водители смогут пользоваться альтернативными маршрутами. При движении со стороны Волгодонска в направлении Краснодара автомобилистам нужно будет развернуться на развязке, расположенной на 1062-м километре М-4 "Дон". Те, кто едут со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгодонска, смогут развернуться на транспортной развязке, расположенной на 1084-м километре.

"Автодор" выступил с просьбой к автомобилистам быть внимательными в пути и заранее планировать маршруты поездок. Также компания приносит извинения за временные неудобства.