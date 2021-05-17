Nissan начал в России продажи Qashqai и X-Trail с автопилотом

Nissan объявил в России старт продаж кроссоверов Qashqai и X-Trail 2021-го модельного года. Автомобили получили новые технологичные опции - комплекс Nissan Connect Services и систему автономного вождения первого уровня ProPILOT.

По сути, речь идет об интеллектуальном круиз-контроле. Машина сама удерживает дистанцию от впереди идущего транспорта, заданную скорость и положение в центре полосы, готова остановиться в пробке и стартовать вместе с остальными участниками движения. Но это не полноценный автопилот - водителю необходимо контролировать ситуацию и держать руки на руле. ProPILOT доступен в комплектациях LE+ и LE Top обеих моделей.

Другое новшество - теперь получать информацию об автомобиле и дистанционно управлять рядом его функций можно через мобильное приложение Nissan Connect Services. Например, владелец из квартиры или офиса легко запустит мотор машины или выяснит ее местонахождение.

Во всем остальном это прежние, зарекомендовавшие себя кроссоверы. Моторная гамма включает у Qashqai турбомотор 1.2 мощностью 115 л.с. и атмосферный двигатель 2.0 на 144 л.с. У X-Trail, кроме того же 2-литрового двигателя, есть 2.5 на 171 л.с. Сочетаются агрегаты с 6-ступенчатой "механикой" или обновленным вариатором Xtronic CVT, который ранее перенастроили специально для российского рынка.

Цены на Nissan Qashqai 2021-го модельного года стартуют с отметки 1 555 000 рублей, а самая богатая версия обойдется в 2 259 000 рублей. X-Trail традиционно дороже - от 1 880 000 до 2 595 000 рублей.

Перед обновлением обе модели слегка потеряли в продажах. За первые четыре месяца года тираж Qashqai опустился до 6 627 единиц, X-Trail - до 5 977. Это на 1 279 и 862 единицы меньше, чем годом ранее. Впрочем, пока кроссоверы держатся в топ-25 бестселлеров российского рынка. Обновление должно помочь им улучшить позиции в этом рейтинге.