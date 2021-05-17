Около 80 километров труб осталось проложить для "Северного потока-2"

Около 80 километров трубопровода осталось построить для завершения проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе.

"Мы исходим из того, что он будет достроен", - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что строительство газопровода находится на завершающем этапе, проект будет реализован в этом году. "Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой", - отметил тогда министр.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Сейчас работы ведут два судна: баржа "Фортуна" (заявленная скорость укладки труб - до километра в день) и трубоукладчик "Академик Черский" (до пяти километров в сутки).