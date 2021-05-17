Опрос: Россияне предпочитают двух-трехкомнатные квартиры

Большинство россиян хотело бы приобрести двух- или трехкомнатное жилье площадью 55-70 кв. м. Об этом рассказали участники совместного опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

Этот тип квартир указали 85% респондентов с доходами не ниже средних, планирующих покупку жилья в многоквартирном доме в ближайшие пять лет. 9% опрошенных рассматривают квартиры с четырьмя и более комнатами. О желании приобрести однокомнатное жилье заявили лишь 6% респондентов.

Популярность "однушек" невелика даже среди одиноко живущих граждан, отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Купить однокомнатную квартиру хотели бы только 12% из них. 62% "одиночек" планируют приобретение двухкомнатного жилья. Семьи из 2-3 человек предпочитают двух- и трехкомнатные квартиры (42% и 48% соответственно). Большинство семей из 4 и более человек хотят купить трехкомнатное жилье (52%), популярность "двушек" у них падает до 28%.

"Результаты опроса свидетельствуют о большом спросе на двух- и трехкомнатные квартиры. В то же время в структуре текущего долевого строительства пока еще преобладают однокомнатные квартиры - на них приходится около половины всей стройки. Очевидно, что разрешить противоречие можно только за счет повышения доступности жилья и одновременного роста доходов населения. Изменение структуры строительства в пользу более просторных квартир - важнейший ресурс повышения объемов ввода жилья в стране", - говорит Гольдберг. В среднем на одного россиянина приходится около одной комнаты, в то время как в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этот показатель почти вдвое больше - около 2 комнат на человека", - добавил Гольдберг.

В совместном опросе ДОМ.РФ и ВЦИОМ приняли участие 5 700 человек, проживающих более чем в 150 населенных пунктах. Из общего числа респондентов 836 указали, что намереваются приобрести квартиру в ближайшие пять лет и имеют доход не ниже среднего.

Ранее ДОМ.РФ называл регионы-лидеры по строительству многокомнатных квартир. Среди регионов с большими объемами строительства больше всего квартир с двумя и более комнатами строится в Пермском крае. Совсем немного отстает Красноярский край, где многокомнатные квартиры составляют 62% текущей стройки. Замыкает тройку лидеров Москва с 57% многокомнатных квартир. Высокая востребованность просторных квартир в Пермском и Красноярском краях объясняется относительно высокой доступностью новостроек, отмечали в ДОМ.РФ - в этих регионах на среднюю годовую зарплату семьи можно купить 18-19 кв. м жилья, при среднем показателе по стране в 15 кв. м.