Песков удивился предложению обменять Медведчука на осужденных украинцев

Предложение обменять находящегося сейчас под домашним арестом украинского политика Виктора Медведчука на украинских заключенных в Москве не рассматривают серьезно. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Скорее, это внутриукраинская политическая кухня", - заметил Песков. "Не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен", - сказал он.
"Вопрос: хочет ли сам украинский политик на кого-то меняться, и на кого предлагают менять", - продолжил пресс-секретарь президента. "Это несформулированная какая-то идея, поэтому мы вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать", - заключил он.