Песков удивился предложению обменять Медведчука на осужденных украинцев

"Скорее, это внутриукраинская политическая кухня", - заметил Песков. "Не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен", - сказал он.

"Вопрос: хочет ли сам украинский политик на кого-то меняться, и на кого предлагают менять", - продолжил пресс-секретарь президента. "Это несформулированная какая-то идея, поэтому мы вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать", - заключил он.