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17.05.2021 13:51
Рубрика: Власть

В Кремле сообщили о дефиците суверенитета на Украине

Текст: Кира Латухина
Украину направляют в сторону ненависти к России, принимаемые Киевом решения носят антироссийский характер. И не Россия - первоисточник фобий и санкций, она лишь на это реагирует и при этом остается открытой для нормализации отношений. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, кто превращает Украину в антипод России, как заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, Песков заметил: "К нашему сожалению, в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета. "И он заполняется теми, кто "твердой рукой" иногда Украину направляет. И все чаще - в сторону "России-ненавистничества", - добавил он.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"И поэтому все, что делает Украина, все решения, которые принимаются - а многие решения принимаются под воздействием этой самой "твердой руки" - носят антироссийский характер", - оценил Песков.

На вопрос, какие меры безопасности примет Россия, пресс-секретарь президента ответил, что они уже были приняты. "Россия в целом делает все необходимое, чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей обеспечить свою безопасность", - пояснил он. При этом Москва остается открытой для дружественного диалога и нормализации отношений, об этом неоднократно говорил президент, и эти его слова надо ставить во главу угла, обратил внимание Песков.

На вопрос о том, что сказанное звучит так, будто Украина угрожает России, пресс-секретарь президента напомнил, что больше такой вражеской риторики слышно все-таки из Киева. "Россия - не первоисточник различных фобий, санкций, концентрации каких-то вооруженных сил на границе и так далее. Россия реагирует на это. И это очень важно отмечать и констатировать", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины

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