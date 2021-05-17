Пушков ответил на слова Зеленского о "невозможности" Европы без Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины". По словам российского сенатора, данный тезис не подтверждается историей.

В своем Telegram-канале Пушков напомнил, что со времен Карла Великого Европа существовала, не подозревая о том, что есть Украина по той причине, что ее до 20 века не было. Ее нынешние территории входили в состав других государств. Не было даже такого названия. Этими безымянными землями правили крымские ханы и польские шляхтичи, австро-венгерские короли и русские императоры, никто из них не мог даже представить себе, что Европа невозможна без Украины - за ее отсутствием.

"Да и сейчас Украина в лучшем случае - пришлая падчерица Европы: содержать не очень хочется, а выгнать невозможно", - написал Пушков. Он также добавил, что Европа исторически существовала без Украины, так было бы и сегодня, если бы не распад СССР. Именно поэтому претензии Украины на исконную "европейскость" "столь нелепы и натужливы", подчеркнул сенатор.

Ранее Пушков заявил, что у Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики, как и суверенитета: исторически эта территория всегда искала себе внешних покровителей. Член Совфеда отметил, что на Украине сегодня нет элиты, способной к самостоятельному мышлению и поведению. Во власти случайные люди, которые ищут себе покровителей и финансовых доноров.