Путин поручил подписать с Душанбе соглашение об объединенной системе ПВО

Президент РФ Владимир Путин распорядился принять предложение правительства и подписать с Таджикистаном соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО​​​.

Глава государства поручил Минобороны провести с участием МИД переговоры с Душанбе и по достижении договоренности подписать указанный документ.

Напомним, что недавно прошли президенты России и Таджикистана встречались в Кремле. "В Таджикистане функционирует 201-я база российских Вооруженных Сил, мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, целая программа, рассчитанная на несколько лет, и мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась", - заявил тогда Владимир Путин.