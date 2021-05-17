Разлив дизтоплива на Таймыре произошел из-за коррозии резервуара

Причиной разлива дизельного топлива из резервуара на Дудинской нефтебазе, принадлежащей "Таймырской топливной компании", дочерней структуре "Норникеля", стала коррозия. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

"Из-за коррозии произошел пропуск дизтоплива по днищу, - сообщили в ведомстве.- Сейчас осуществляется аварийная перекачка. Сотрудники Росприроднадзора совместно с прокуратурой работают на месте", - говорится в сообщении.

Протечка была обнаружена рано утром в понедельник. По оценке специалистов, из аварийной емкости вылилось около 20 литров дизтоплива. При этом воздействие на окружающую среду исключено. Территория разлива огорожена бонами, к месту ЧП доставлен сорбент для сбора вытекшей жидкости.