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17.05.2021 15:04
Рубрика: Легковые авто

Разобрали Geely Atlas полностью: очень похож на Toyota RAV4

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

"Клубный сервис" разобрал Geely Atlas, купленный штатным работником компании, чтобы посмотреть, насколько хорош или плох китайский кроссовер, собранный руками белорусских мастеров.

Фото: www.instagram.com/kurdistan_automotive_blog_/
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Обработка днища, колёсных арок неравномерная: где-то покрытие есть и его много, а где-то отсутствует вовсе, например, в полостях дверей и моторном отсеке. Видимо, в Geely рассчитывают на то, что кузов имеет оцинковку, которая и спасёт его от коррозии.

Конструктивно задняя подвеска похожа на Toyota RAV4, как и конструкция бензинового атмосферного мотора. Из моментов, которые смутили специалистов "Клубного сервиса", отмечают "несколько иное" по сравнению с японскими машинами качество комплектующих, что в итоге приведёт к более частым визитам на сервис. Однако ведущий канала Илья Свиридов спрогнозировал, что мотор Atlas пройдёт около 300 000 км. В паре с двигателем работает гидротрансформаторный "автомат", который знаком по машинам марки SsangYong.

Штатная шумоизоляция посредственная: по паре матов материала на полу в задней части, арках и дверях. Обработку швов герметиком - количество, качество - Свиридов похвалил.

#Geely