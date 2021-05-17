Разобрали Geely Atlas полностью: очень похож на Toyota RAV4

"Клубный сервис" разобрал Geely Atlas, купленный штатным работником компании, чтобы посмотреть, насколько хорош или плох китайский кроссовер, собранный руками белорусских мастеров.

Обработка днища, колёсных арок неравномерная: где-то покрытие есть и его много, а где-то отсутствует вовсе, например, в полостях дверей и моторном отсеке. Видимо, в Geely рассчитывают на то, что кузов имеет оцинковку, которая и спасёт его от коррозии.

Конструктивно задняя подвеска похожа на Toyota RAV4, как и конструкция бензинового атмосферного мотора. Из моментов, которые смутили специалистов "Клубного сервиса", отмечают "несколько иное" по сравнению с японскими машинами качество комплектующих, что в итоге приведёт к более частым визитам на сервис. Однако ведущий канала Илья Свиридов спрогнозировал, что мотор Atlas пройдёт около 300 000 км. В паре с двигателем работает гидротрансформаторный "автомат", который знаком по машинам марки SsangYong.

Штатная шумоизоляция посредственная: по паре матов материала на полу в задней части, арках и дверях. Обработку швов герметиком - количество, качество - Свиридов похвалил.