Юго-Восточная хорда готова более чем на 40 процентов, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство магистрали идет по графику. Основные работы строители рассчитывают завершить в третьем-четвертом кварталах 2023 года. Участок от Рязанского проспекта до ТТК, который показали журналистам, собираются достроить уже в нынешнем году. Здесь уже возведена развязка с Новохохловской улицей. Плюс реконструирован отрезок Новохохловской улицы вдоль железнодорожных путей МЦД-2 и МЦК.

По расчетам городских властей, эта часть магистрали должна частично разгрузить ТТК, увеличить пропускную способность Рязанского и Волгоградского проспектов, шоссе Энтузиастов и Нижегородской улицы.

Еще один участок, от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, планируется запустить в конце 2023 года. А между Грайвороновской и Шоссейной улицами автомобили, как ожидается, поедут летом того же года.