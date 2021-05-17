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17.05.2021 19:16
Рубрика: Общество

Для пострадавших в казанской гимназии собрали 73 миллиона рублей

Текст: Олег Корякин (Казань)

Сбербанк, Российский Красный Крест и правительство Татарстана собрали 73 165 384 рубля для пострадавших при нападении на казанскую гимназию № 175. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Ученики казанской гимназии №175 вернулись к занятиям

"Все средства будут направлены на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, на реабилитацию пострадавших. При необходимости, погибшим в этой трагедии, будут установлены памятники. В долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии № 175 планируем создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Также сейчас обсуждается вопрос с Правительством Татарстана и соответствующими банками о помощи в погашении имеющихся кредитов", - пояснил Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность группе Сбербанк и Российскому Красному Кресту за инициативу и помощь

"В это непростое время мы чувствуем всеобщую поддержку, от наших партнеров, коллег, от всех жителей нашей страны. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто не остался равнодушным к нашей беде", - отметил Рустам Минниханов.

Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста.

Утром 11 мая на гимназию №175 в Казани совершил нападение бывший ее ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. Жертвами стрельбы стали девять человек - семь учеников и двое педагогов. Пострадали в результате трагедии 20 детей и трое сотрудников образовательного заведения.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Стрельба в школе Казани

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