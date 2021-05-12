Тяжелым выдалось утро, оно началось с похорон детей и учителей, погибших при стрельбе - большинство из них были татарами, а у мусульман обряд погребения принято совершать как можно раньше. У стен школы возник стихийный мемориал, к которому устремились тысячи казанцев с цветами и игрушками.

Здание учебного заведения по-прежнему оцеплено, но людей, желающих выразить свою скорбь, пропускали небольшими группами.

Во всех православных храмах и монастырях Казани совершались заупокойные литургии и панихиды. А священники были направлены дежурить в Детскую республиканскую больницу для духовной поддержки пострадавших школьников и их родителей.

В среду выяснилось, что количество детей, пострадавших в результате трагедии в казанской гимназии, увеличилось с 18 до 20 человек. По словам замминистра здравоохранения РТ - начальника управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, двое обратились за помощью амбулаторно спустя некоторое время. Всего в больницах республики находились 23 человека, в том числе 20 детей. Шесть из них в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии. Все они под пристальным вниманием не только местных, но и московских врачей.

Здание учебного заведения по-прежнему оцеплено, но людей, желающих выразить свою скорбь, пропускали небольшими группами

Дальнейшая тактика лечения каждого пострадавшего определялась коллегиально. По итогам состоявшихся консилиумов было решено транспортировать троих взрослых и пятерых детей в Москву.

Эльвира закрыла собой ученика

"Доченька, зачем ты так рано ушла? Как же я буду жить без тебя?" - мама Эльвиры Игнатьевой во время прощания у дома не могла отойти от похоронных носилок.

Фото: Фото из личного архива

26-летняя учительница английского языка казанской гимназии N 175 погибла от выстрела нападавшего одной из первых. По данным источника в правоохранительных органах, Эльвира закрыла собой бежавшего по коридору ученика. В среду ее похоронили.

Девушка пришла в это учебное заведение четыре года назад. Это был год, когда из школы выпустился устроивший стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев.

За время работы молодой педагог успела выиграть грант "Наш новый учитель-2018" и завоевать второе место в районном этапе конкурса "Учитель года-2018". По словам коллег, как лучшего в учреждении преподавателя иностранного языка Эльвиру готовились выдвинуть на конкурс "Учитель года России".

Проводить учительницу в последний путь пришли сотни людей - родные, друзья, ученики и их родители. За пять дней до трагедии Эльвира опубликовала в соцсетях фото с прогулки в парке с подписью: "Ты удивишься, как легко вставать с постели, когда ты счастлив". Теперь под ним тысячи комментариев с соболезнованиями.

Она успела нажать кнопку

Сейчас, когда шок немного утих, руководство республики проанализировало страшные минуты нападения на школу и пришло к выводу, что учителя в экстремальной ситуации действовали правильно, а то и героически. Но быстрая реакция всего коллектива была бы невозможна, если бы при вторжении преступника вахтер гимназии 54-летняя Таскира Ахмадуллина не нажала тревожную кнопку. Казалось бы, малость, но в такой момент легко растеряться и впасть в ступор. Таскира Гарифовна оказалась не из робкого десятка.

Фото: Фото из личного архива

"Женщина боевая и волевая. ЧОП рядом не стоял! Действовала четко, без истерики", - так ее охарактеризовали в Министерстве образования и науки Татарстана корреспонденту "РГ".

Замдиректора гимназии N 175 Галина Ухванова отозвалась о вахтере как об ответственном, порядочном, доброжелательном сотруднике. В школе она работает пять лет.

Сама Таскира Ахмадуллина, увы, не нашла моральных сил пообщаться с "РГ" - только что вернулась с похорон учительницы.

Казань, мы с тобой!

В городе Находка в Приморье зажгли свечи в память о погибших. В знак скорби на зданиях городской администрации и Думы приспущены государственные флаги.

На Чукотке во всех учебных учреждениях округа 12 мая прошли линейки памяти и скорби, учащиеся и педагоги почтили память жертв трагедии минутой молчания. По всему округу приспущены флаги.

Во многих города России начали появляться стихийные мемориалы, куда горожане приносят цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи. Например, он появился в Центральном городском парке Ростова-на-Дону и в центре Нижнего Новгорода - на Театральной площади. Не было каких-то официальных выступлений, просто горожане приходят сюда помянуть жертв трагедии.

У представительства Татарстана в Екатеринбурге приспустили флаги и развернули мемориал: стол, покрытый красной скатертью с негасимой свечой. В книге скорби каждый может оставить свои соболезнования пострадавшим, посочувствовать беде. Как пояснил представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов, ее в знак солидарности и недопустимости повторения подобной трагедии позже передадут в Казань.

У мемориала пропавшим детям в Тамбове уже вечером во вторник появились живые цветы в память о жертвах казанского теракта. Узнав о нем из соцсетей, к нему пришли сотни горожан.

В центре Сочи приносят цветы к памятнику первой учительнице.

Тем временем

В Новгородской области после трагедии в Казани решено усилить меры безопасности на выпускных вечерах. На всех школьных праздниках теперь будут присутствовать полицейские или бойцы Росгвардии, сообщают в правительстве региона. Общих выпускных на всю школу в Новгородской области не будет. Отмечать можно только со своим классом. Эта мера принята, чтобы в школу не смогли зайти посторонние.

Соответственно, в каждом классе должен дежурить боец Росгвардии или полицейский. Власти Новгородской области понимают, что 25 и 26 июня, когда в школах намечены выпускные вечера, сотрудников правоохранительных органов на все классы не хватит. В таком случае школам рекомендовано перенести день выпускного вечера. Сейчас в регионе составляется график праздничных мероприятий и прописывается, сколько бойцов нужно каждой школе.

Кроме того, все родительские собрания переведены в онлайн-режим. В тех школах, где нет системы контроля доступа, будет организовано дежурство учителей.

А в Челябинской области в качестве дополнительных мер безопасности в школах, колледжах и вузах введены штатные единицы участковых инспекторов ПДН, которых уже окрестили "школьными участковыми". Сидеть на месте им не приходится. Каждый сотрудник полиции должен инспектировать несколько учебных заведений на вверенной ему территории.

Подготовили Вера Черенева и Михаил Пинкус

Компетентно

"Мы каждый год исследуем данные о системах безопасности в школах. В подавляющем большинстве российских школ есть наружные ограждения. В 79% школ - "тревожная кнопка", - рассказал "РГ" ведущий эксперт Института образования ВШЭ Сергей Заир-Бек. - Около 78% школ имеют систему видеонаблюдения, но в городских школах эти показатели намного выше, чем в сельских. Охрана есть примерно в 75% школ. И опять же в регионах более высоких рисков охрана практически везде.

Статистика показывает, что с каждым годом оснащенность школ только повышается. Однако случаи пожаров или нападений показывают, что даже наличие этих мер не может полностью предотвратить трагедию.

"Сейчас пишут о проблеме воспитания в школах. Пожалуй, этот фактор становится более важным, чем техническая готовность. С одной стороны, нет, как во многих странах, учений: как школьникам вести себя в случае опасности, куда идти или как защититься. С другой - не очень налажена работа с детьми, которые являются источниками повышенных рисков, - продолжает Сергей Заир-Бек. - Однако даже уже по горячим следам казанской трагедии видно, что далеко не всегда источником агрессии становятся подростки с девиантным поведением. Часто это тихие дети, у которых есть серьезные психологические травмы".

Источником таких травм часто становятся конфликты со сверстниками, буллинг, жестокость взрослых. "Очень важно, чтобы в школах работала нормальная психологическая служба, которая будет не просто тестировать всех подряд, - говорит эксперт. - Нужны службы медиации, вскрывающие конфликты, ищущие решения. Нужна совместная работа с родителями, комиссиями по делам несовершеннолетних, педагогами. Это намного важнее ограждений, оружия у охраны или смотров строя и песни.

Подготовила Ксения Колесникова

Мнения

Алексей Герман, режиссер:

- Я убежден, что если не всматриваться в человека пристально и внимательно, невозможно определить его намерения. Не думаю, что психолог, у которого целая школа под наблюдением или преподаватели вуза, перед которыми проходит множество лиц, в состоянии увидеть не просто затаенный гнев (его вокруг много), но решимость пойти дальше. И дойти до убийства. В мире пока не найдено решение, что с этим делать. Вы же видите, что происходит в США. Не думаю, что проблема уйдет с запретом компьютерных игр. С моей точки зрения, подступиться к ее решению можно, ограничив оборот оружия, подняв возрастной ценз. Здесь нужен внимательный, а не формальный психологический контроль при его покупке. А второе, не старенький вахтер, а хотя бы один боец Росгвардии в школе. Преступник заявил о своем намерении в своем аккаунте. У меня вопрос, если мы в состоянии отслеживать репосты военных фотографий, часто безобидных, почему не сделали то же самое с соцсетью убийцы? Почему не создать программу, которая с помощью нейросетей будет отсматривать фотографии, например, с оружием?

Безразличие в обществе - еще одна черта времени. Я бы обязательно обратился в полицию, если бы прочитал в Сети что-то подобное. А другие? Кому-то все равно, кому-то лень, а кому-то просто интересно, что будет дальше. Но полиция часто не реагирует, когда речь идет о намерениях. Это тоже правда.

Сергей Ениколопов, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ:

- То, что случилось в Казани, - следствие роста в обществе отгороженности и враждебности, которые наметились в самоизоляцию. Динамика такова, что люди реагируют на самоизоляцию ростом агрессии - внутренней и внешней. У новой враждебности сложная природа: с одной стороны, восхваление медиков, с другой - нежелание жить в одном подъезде с ними как с носителями возможной заразы. Сначала природу этой агрессии удерживало конструктивное мышление, когда люди понимают, зачем нужна изоляция, почему нужно держать дистанцию. С ослаблением дистанции страхи перерастают в агрессию. Особенно если люди, как Галявиев, выпадают из жизни из-за тех, как они считают, кто их изолировал. И включается агрессия отверженного. У кого-то она проявляется через семейное насилие, у кого-то через месть, у кого-то через террор даже по отношению к детям. Агрессия как стресс протекает примерно по той же схеме, что и коронавирус: подъем, сопротивление, плато, привыкание к стрессу, а потом спад. Спад как команда организму "вольно" - спусковой крючок вспышки агрессии. Поэтому обществу еще предстоит противостоять внутренней и внешней агрессии из-за последствий пандемии.

Подготовили Владимир Емельяненко, Елена Новоселова