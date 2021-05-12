Суд арестовал напавшего на школу в Казани

Заседание началось после 18:00 и прошло в открытом режиме. Обвиняемый на вопрос судьи не стал возражать против присутствия прессы в зале и осуществления фото- и видеосъемки.

По данным следствия, Галявиев сделал минимум 17 выстрелов, при себе у него было не менее 240 патронов для ружья.

Следователь также заявил, что у стрелявшего отмечается неадекватное поведение, и это препятствует проведению необходимых следственных действий.

Обвиняемого попросили заключить под стражу на два месяца. Сам он в ответ на вопрос судьи заявил, что не возражает против такой меры пресечения. Адвокат также счел ходатайство следователей обоснованным.

Напомним, накануне в результате стрельбы в школе №175 погибли семеро учеников и два учителя. Нападение устроил 19-летний бывший ученик этой гимназии. Он имел официально зарегистрированное оружие, прошел с ним в здание и открыл стрельбу во время урока.

Более 20 человек, преимущественно дети, с различными ранениями были доставлены в больницы. Девять пострадавших по решению консилиума экспертов переведены на лечение в федеральные медицинские центры в Москве.

По факту трагедии в СК РФ возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Содействовать в расследовании будут сотрудники центрального аппарата ведомства. Сегодня в Казань прибыл глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура, занятия в школах Казани отменены. После трагедии в школах по всей стране усилены меры безопасности.