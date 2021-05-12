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12.05.2021 11:37
Рубрика: Происшествия

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Казань

Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где на месте трагедии ознакомится с работой подчиненных.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Само расследование уголовного дела находится на самой начальной стадии. Накануне на оперативном совещании руководство казанских следователей уже докладывало главе ведомства первые шаги. Но никаких деталей расследования ни вчера, ни сегодня ведомство пока не сообщает.

По общим правилам расследования подобных трагедий, задержанный, которому в среду, скорее всего, изберут меру пресечения, будет отправлен на экспертизу. Это, вероятно, будет институт Сербского. Такую экспертизу назначают всем, кто осмелился покушаться на чужую жизнь. Именно специалисты должны дать заключение - этот человек здоров и понимает, что совершил, и может отвечать за свои поступки, либо это больной, которого судить не будут.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Стрельба в школе Казани

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