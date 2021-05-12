Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Казань

Само расследование уголовного дела находится на самой начальной стадии. Накануне на оперативном совещании руководство казанских следователей уже докладывало главе ведомства первые шаги. Но никаких деталей расследования ни вчера, ни сегодня ведомство пока не сообщает.

По общим правилам расследования подобных трагедий, задержанный, которому в среду, скорее всего, изберут меру пресечения, будет отправлен на экспертизу. Это, вероятно, будет институт Сербского. Такую экспертизу назначают всем, кто осмелился покушаться на чужую жизнь. Именно специалисты должны дать заключение - этот человек здоров и понимает, что совершил, и может отвечать за свои поступки, либо это больной, которого судить не будут.