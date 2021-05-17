Оренбургский школьник, устроивший смертельное ДТП, угнал машину у отца

Прокуратура Оренбуржья начала проверку по факту смертельного ДТП, которое устроил 14-летний подросток, решивший покатать друзей. По версии надзорного ведомства, школьник угнал машину у отца-таксиста.

Как уже писала "РГ", трагедия произошла в понедельник ночью на десятом километре автотрассы "Каргала-Архангеловка". Автомобиль Lada Granta под управлением 14-летнего подростка съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

- Находившиеся в салоне водитель и его 15-летняя пассажирка получили тяжкие телесные повреждения, они находятся в реанимации. 13-летний брат пострадавшей девушки скончался на месте, - уточнили в пресс-службе прокуратуры области.

Выясняются все обстоятельства происшествия. Прокуратуре предстоит изучить условия, в которых проживал и воспитывался подросток, а также дать оценку работе органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.