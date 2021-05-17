СК просит продлить арест экс-губернатору Белозерцеву

Следствие просит Басманный суд продлить срок ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесмену Борису Шпигелю и другим фигурантам дела о взяточничестве.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, следователь просит продлить арест до 20 августа. Заседание суда назначено на 18 мая.

По делу проходят также жена Шпигеля - Евгения, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков и сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов.

По данным следствия, экс-губернатор Белозерцев получил через посредников с января по сентябрь 2020 года более 31 млн рублей взяток от супругов Шпигель и Колоскова. Деньги и другие ценности, как считает следствие, передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарственных препаратов.

Двадцать второго марта Басманный суд Москвы заключил Белозерцева под стражу на два месяца.