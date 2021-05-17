Ученики казанской гимназии №175 вернулись к занятиям

Учащиеся 9-х и 11-х классов гимназии №175, в которой произошла стрельба, приступили к занятиям в соседней школе №174. Ранее в этом учебном заведении были усилены меры безопасности - вместе с сотрудниками ЧОП дежурят представители Росгвардии.

Как отмечает РИА Новости, представители администрации школы встречают детей у входа на территорию, посторонних не пускают.

Напомним, по решению Управления образования города занятия для учеников гимназии №175 возобновились с сегодняшнего дня. Для 9-х и 11-х классов предусмотрены уроки в очной форме, при этом классы не будут перемешивать, а преподавать будут их же учителя.

В школе №171 будут организованы дежурные классы для первоклассников. Ученики остальных возрастов будут обучаться в дистанционном формате.

Утром 11 мая на гимназию №175 в Казани совершил нападение бывший ее ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. Жертвами стрельбы стали девять человек - семь учеников и двое педагогов. Пострадали в результате трагедии 20 детей и трое сотрудников образовательного заведения.