В Казани усилили охрану школы, куда перевели учеников гимназии №175

В школе №174, куда перевели учеников выпускных классов после нападения в гимназии №175, усилены меры безопасности. Вместе с сотрудниками частного охранного предприятия дежурить в образовательном учреждении будут представители Росгвардии.

- Весь коллектив еще раз прошел инструктаж, его провели сотрудники Росгвардии. На инструктаже отрабатывали действия администрации, коллектива, учеников, - заявила журналистам заместитель директора 174-й школы Резеда Харисова.

Она добавила, что на входе в школу стоит рамка-металлоискатель, ручным детектором оснащены сотрудники охраны. Также у охранника, на вахте и у директора имеются кнопки тревожной сигнализации. На прилегающей территории, снаружи и внутри здания установлены камеры видеонаблюдения.

Ранее в Управлении образования города сообщили, что ученики гимназии №175 вернутся к занятиям в понедельник, 17 мая. Для 9-х и 11-х классов предусмотрены уроки в очной форме в школе №174, при этом классы не будут перемешивать. Преподавать будут их же учителя. Это решение принято по рекомендации психологов и с учетом мнения родителей, подобные условия помогут детям адаптироваться к новым условиям.

В еще одной расположенной по соседству школе №171 будут организованы дежурные классы для первоклассников. Ученики остальных возрастов оставшиеся до начала каникул обучение пройдут в дистанционном формате.

Напомним, утром 11 мая на гимназию №175 в Казани совершил нападение бывший ее ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. Жертвами стрельбы стали девять человек - семь учеников и двое педагогов. Пострадали в результате трагедии 20 детей и трое сотрудников образовательного заведения.