В Казани госпитализирован еще один ученик гимназии № 175

В Детскую районную клиническую больницу Казани из-за острой реакции на стресс госпитализировали ученика гимназии № 175. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Ребенок 2007 года обратился к медикам за помощью сам. Его жизни ничего не угрожает. Лилия Галимова напомнила, что по поручению Рустама Минниханова, в день трагедии начался подомовой обход педиатрами и психологами детей, которые учатся в 175-й школе.

Всего в ДРКБ сейчас находятся 15 гимназистов, пострадавших при нападении. Их состояние стабильное. Еще восемь пациентов были транспортированы в клиники Москвы. Из них двое детей остаются в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в результате нападения бывшего ученика погибли 9 человек - семеро школьников и две учительницы. Около 20 человек получили ранения. Некоторые дети в тяжелом состоянии были отправлены на лечение в Москву. Нападавший арестован на два месяца. Возбуждено уголовное дело.