Напавший на школу в Казани предлагал сокурснику вступить в секту

Совершивший нападение на школу в Казани Ильназ Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту. Об этом в разговоре с журналистами рассказала ректор Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) Нэлла Прусс.

Обвиняемый был отчислен из колледжа при этом учебном заведении в апреле этого года после того, как перестал посещать занятия и не сдал экзамены.

- Пока он еще учился, он предлагал одному из сокурсников вступить в секту, - цитирует ректора "Интерфакс".

Прусс также добавила, что Галявиев проучился в колледже 3,5 года на "хорошо" и "отлично". У руководства учреждения к нему никогда не возникало претензий, он участвовал в общественной жизни, был волонтером. В учебном заведении он перестал появляться после Нового года.

- За эти полгода что-то с ним случилось, - отметила руководитель вуза.

Напомним, в результате стрельбы в казанской гимназии №175 11 мая погибли семь детей и двое учителей. Пострадали 23 человека, преимущественно дети. Обвиняемый в преступлении 19-летний Ильназ Галявиев был задержан на месте, позже он был арестован на два месяца.