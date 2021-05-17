В Ульяновской области ликвидирован пожар на территории лесокомбината

В Ульяновской области полностью потушен пожар на территории бывшего лесокомбината.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону, о ликвидации пожара было объявлено в понедельник в 8:30 по местному времени.

С середины воскресенья с огнем боролись сотрудники противопожарной службы: 169 человек и 58 единиц техники. Площадь возгорания составила более 3500 квадратных метров. Огнем было уничтожено два жилых дома с 8 квартирами.

По данным пресс-службы правительства Ульяновской области, погорельцев разместили в гостинице. Врио губернатора Анатолий Русских поручил предоставить им жилье из муниципального фонда.