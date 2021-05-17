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17.05.2021 16:41
Рубрика: Общество

Кузбасские археологи нашли в Сибири китайское зеркало XI-XII веков

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Фрагмент китайского бронзового зеркала, датируемый приблизительно XI-XII веком, обнаружили археологи Кемеровского государственного университета на обнажившемся дне Красноярского водохранилища.

Фото: pixabay.com
Около тысячи артефактов каменного века нашли археологи в Красноярске

Находка сделана во время недавней экспедиции на Тепсей (один из крупнейших памятников наскального искусства Минусинской котловины на юге Красноярского края). По ее бортику вырезаны иероглифы. Первые два обозначают название административного региона, созданного при династии Юань. Далее указан титул чиновника, его имя и должность, а последний иероглиф переводится как "получать с уважением". Археологи считают, что зеркало - подарок при назначении какого-то лица на должность либо за службу.

Как сообщает пресс-служба "НОЦ "Кузбасс", по мнению ученых, зеркало было сломано намеренно - такова была местная традиция кыргызов. И теперь представителям Кемеровского госуниверситета предстоит выяснить название провинции, указанное на зеркале, а также то, как редкий артефакт попал на Енисей.

Изучение крупнейших памятников наскального искусства, скрытых водами Красноярского водохранилища, началось в 1992 году. Тогда первая совместная экспедиция археологов КемГУ и французских исследователей из Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS (Париж) проводила мультидисциплинарные исследования, связанные с анализом последствий создания искусственного моря. В частности ученых заинтересовало его влияние на изменения климата и состояние древних артефактов. Исследования, проведенные в этом сезоне в Минусинской котловине группой кемеровских специалистов под руководством доктора исторических наук Ольги Советовой, позволили зафиксировать разрушения наскальных рисунков, находившихся под водой более сорока лет. И пришлось констатировать полную утрату многих из них.

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