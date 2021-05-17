Росприроднадзор выяснил причину разлива топлива на Таймыре

Разлив топлива на Таймыре, случившийся утром, произошел из-за коррозии днища резервуара, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

Сейчас идет аварийная перекачка топлива в другие емкости, на месте ЧП работают сотрудники регионального Росприроднадзора и прокуратуры.

Напомним, авария произошла сегодня, в 04:25 по московскому времени, в Дудинке, на территории "Таймырской топливной компании", входящей в структуру "Норникеля". Из резервуара объемом 20 тысяч литров вытекло около 200 литров жидкости, которая распространилась на площади в 30 квадратных метров. Место поражения уже обработано сорбентом.