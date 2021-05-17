В Омской области сгорело пять жилых домов

Сразу два крупных пожара произошли сегодня в Омске и Омской области. В результате возгораний пять семей остались без крыши над головой.

- В 15:02 по местному времени поступило сообщение о пожаре в Ленинском округе города Омска, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

На момент прибытия пожарных горело три частных дома на улицах 4-ая Чередовая и 2-ая Чередовая. Существовала угроза перехода огня на четвертый дом, но пожарным удалось его отстоять. Жители сгоревших домов успели эвакуироваться, пострадавших нет.

Еще один пожар произошел в деревне Петровка Омского района. На улице Весенней огонь повредил два жилых дома и два гаража. Пострадавших нет.