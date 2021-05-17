Новости

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о стрельбе охранника по ребенку 20:13
Израиль нанес удар по главному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС 19:38
Похитителей певца Авраама Руссо освободили за истечением срока давности 19:37
Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон 19:19
Патриарх Кирилл: В тюрьмах более тысячи православных храмов и молитвенных комнат 19:17
Для пострадавших в казанской гимназии собрали 73 миллиона рублей 19:16
В Петербурге развернут более 450 новых коек для пациентов с COVID-19 19:04
Росстат: Снижение экономики России в I квартале замедлилось до 1% 19:00
СИЗО "Бутырка" был обесточен в течение часа 18:57
На Дону "Последний звонок" пройдет в офлайн-формате 18:42
Песков заявил об отсутствии ясности по срокам саммита Путина и Байдена 18:31
В 43 года умер российский рэпер Винт 18:29
Сирены воздушной тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля 18:27
Госдума 19 мая рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу 18:15
В Санкт-Петербурге открыли аллею олимпийских чемпионов 18:15
В Оренбуржье задержали виновника пожара, уничтожившего 310 гектаров леса 18:08
Калининградец получил срок за ложное сообщение о взрыве 18:06
Путин наградил разработчиков каналов прицельных систем бронетанков 18:06
Путин внес в Госдуму соглашение СНГ о сотрудничестве по кибербезопасности 18:04
Умер режиссер "Завтрака с видом на Эльбрус" Николай Малецкий 18:03
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется 18:02
Корабли Каспийской флотилии вышли на учения с ВМС Казахстана 17:55
В Думе сочли логичным решение ФРГ о продолжении укладки "Северного потока-2" 17:51
Комитет ГД по обороне поддержал денонсацию Договора по открытому небу 17:51
СМИ: США создали секретную армию из 60 тысяч бойцов 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 20:00
Рубрика: Власть

Останется на Кавказе

Президент продлил полномочия Юрию Чайке
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 21 мая 2022 года срока федеральной государственной гражданской службы своему полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке.

Соответствующий документ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. 21 мая Юрию Чайке исполняется 70 лет. Согласно действующей редакции закона о государственной гражданской службе, предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет. Однако срок службы отдельных чиновников, назначаемых президентом, может быть продлен.

Фото: Иван Егоров
Чайка: Ситуация с коррупцией в СКФО требует пристального внимания

Юрий Чайка был назначен на должность полпреда по Северному Кавказу 22 января 2020 года В этот же день он покинул пост Генпрокурора. А накануне 21 января Владимир Путин во время встречи с Юрием Чайкой и его преемником - Игорем Красновым, высказал уверенность, что знания и опыт работы Юрия Чайки помогут ему в СКФО, где по-прежнему много проблем в социальной сфере, а также актуальны вопросы борьбы с терроризмом.

"Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас", - отметил президент.

Юрий Чайка на новом посту за прошедший непростой год действительно зарекомендовал себя на Кавказе профессионалом с большой буквы и непримиримым с борцом с коррупцией.

В недавнем интервью "РГ" он заявил, что "уровень коррупции на Кавказе местами зашкаливает". По его словам, несмотря на принимаемые меры, ситуация по-прежнему требует пристального внимания.

В регионах Власть Работа власти Президент СКФО

Главное сегодня

Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется
Путин поручил подумать о повышении требований к психологам
РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы
Путин вернул в наградную систему звание заслуженного ветеринара
Директор ФСИН: В колониях нет мошеннических колл-центров
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы