Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 21 мая 2022 года срока федеральной государственной гражданской службы своему полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке.

Соответствующий документ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. 21 мая Юрию Чайке исполняется 70 лет. Согласно действующей редакции закона о государственной гражданской службе, предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет. Однако срок службы отдельных чиновников, назначаемых президентом, может быть продлен.

Юрий Чайка был назначен на должность полпреда по Северному Кавказу 22 января 2020 года В этот же день он покинул пост Генпрокурора. А накануне 21 января Владимир Путин во время встречи с Юрием Чайкой и его преемником - Игорем Красновым, высказал уверенность, что знания и опыт работы Юрия Чайки помогут ему в СКФО, где по-прежнему много проблем в социальной сфере, а также актуальны вопросы борьбы с терроризмом.

"Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас", - отметил президент.

Юрий Чайка на новом посту за прошедший непростой год действительно зарекомендовал себя на Кавказе профессионалом с большой буквы и непримиримым с борцом с коррупцией.

В недавнем интервью "РГ" он заявил, что "уровень коррупции на Кавказе местами зашкаливает". По его словам, несмотря на принимаемые меры, ситуация по-прежнему требует пристального внимания.