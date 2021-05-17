Исследование: Сколько зарплат нужно россиянам, чтобы выплатить ипотеку

Москва и Петербург, известные высокими ценами на недвижимость, неожиданно оказались в середине рейтинга регионов по доступности жилья, составленного сервисом ЦИАН. Аналитики учитывали не только цены на квартиры, но и средние зарплаты по регионам.

В частности, жителям Москвы, чтобы накопить на квартиру, требуется в среднем 71 месяц откладывать всю свою зарплату на недвижимость. Петербуржцы смогут накопить за 69 месяцев. При этом в среднем по стране на квартиру нужно копить 83 месяца.

Определяющим фактором здесь является зарплата. В Петербурге цена квадратного метра жилья уверенно преодолела отметку в 120 тысяч рублей, но и средняя зарплата в городе достигла 66 тысяч рублей.

Для сравнения, в Псковской области людям нужно откладывать на жилье в среднем 94 месяца. Квадратный метр недвижимости на вторичном рынке здесь стоит 52 тысячи рублей, но но и средняя зарплата в регионе составляет чуть больше 31 тысячи рублей.

В Республике Коми жители могут накопить на квартиру за 68 месяцев. Но в регионе ситуация неоднородная. Если в Сыктывкаре "квадрат" стоит 62 тысячи рублей, то в Воркуте или Инте за такую сумму можно купить целую квартиру.

Регионом, где быстрее всего можно накопить на жилье стал Чукотский автономный округ. Здесь откладывать нужно всего 37 месяцев и это при том, что в Анадыре цены на недвижимость уверенно преодолевают отметку в 100 тысяч рублей за квадратный метр. Например, по данным "Авито", однокомнатная хрущевка площадью 30 "квадратов" на улице Ленина сейчас продается за 4,7 миллиона рублей, 54-метровую двушку выставили за 7,5 миллионов. Высокие цены и в поселках. Например, в Певеке однокомнатную квартиру продают за 2,5 миллиона, а двушку в поселке Билибино можно купить за 2 миллиона. Относительно быстро накопить на квартиру в регионе можно благодаря высоким зарплатам.

На втором месте по доступности жилья идет Ямало-Ненецкий автономный округ, где накопить на квартиру можно за 40 месяцев, далее следует Магаданская область с показателем 48 месяцев и Югра - 54 месяца. 57 месяцев нужно копить на квартиру в Ненецком автономном округе и на Сахалине.

Дольше всего придется откладывать на квартиру жителям Ингушетии. По оценкам ЦИАН, им потребуется 283 месяца. 200 месяцев придется откладывать на квартиру жителям Чечни, а в Дагестане этот показатель составил 181 месяц. За 142 месяца можно накопить на квартиру в Калмыкии, за 129 месяцев - в Карачаево-Черкесии и Мордовии.

Эти показатели обусловлены относительно низким уровнем зарплат в регионах. Стоит отметить, что рейтинг касается жилья в многоквартирных домах и не учитывает того обстоятельства, что в ряде регионов преобладает частный сектор и жители предпочитают строить дома самостоятельно. Кроме того, на Юге и на Северном Кавказе спросом пользуются многокомнатные квартиры, поэтому даже при относительно небольшой цене квадратного метра, такие квартиры все равно будут стоить дорого.