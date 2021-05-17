В двух районах Крыма град побил до 15 процентов фруктов и озимых

Прошедший вечером в воскресенье в Крыму град повредил фруктовые деревья и сельскохозяйственные культуры в агропредприятиях Сакского и Симферопольского районов. В то же время ГУП РК "Крымский элеватор" удалось предотвратить градобитие крымских садов на площади более 1500 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым.

В Симферопольском районе градобойные службы не имеют возможности воздействия на градовые тучи из-за близости аэропорта и необходимости обеспечения безопасности полетов. Поэтому на предприятии "Антей" повреждены на 10-15 процентов 60 гектаров яблоневых садов и 68 гектаров озимых всходов, а в Сакском районе - 80 гектаров миндаля агрофирмы "Бивайн". Также градовые очаги наблюдались на территориях Белогорского и Красногвардейского районов, но они не нанесли ущерба.

Защиту от опасных метеорологических явлений градобойная служба обеспечила агропредприятиям "Персики Бахчисарая", "Бахчисарайская долина", "Крымская фруктовая компания" в селе Звездное, а также нескольким крестьянским фермерским хозяйствам.

Накануне прошедший через полуостров холодный атмосферный фронт вызвал конвективные явления в атмосфере и сильный град. В частности, в селе Родниковое Симферопольского района зафиксированы градины диаметром до четырех сантиметров, а метеостанция в районе аэропорта отметила град размером до 15 миллиметров.