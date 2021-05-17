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17.05.2021 04:35
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре назвали регионы с "супервысокими" температурами на неделе

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

На Нижней Волге, в Поволжье и на Урале на этой неделе ожидаются сверхвысокие для середины мая температуры. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, до 36 градусов воздух прогреется в Астраханской области. В Оренбургской, Курганской и Тюменской областях будет еще жарче - до +37. Это на 10 и более градусов выше нормы.

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"В Астраханской области +31...+36. Практически до конца рабочих дней следующей недели там сохранится такая высокая температура. В Калмыкии тоже высокая", - уточнил Вильфанд агентству РИА Новости.

Зато в Ростовской области и в Краснодарском крае будет не выше 20-25 градусов. В Москве, по данным Гидрометцентра, температура поднимется до +30...+32 градусов. Но жара продержится только пару дней. Со среды начнется похолодание. Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что понизится температура 19 мая. Но не сильно - все равно останется летней. В центре будет от 19 до 24 градусов и дождь. 20 мая еще похолодает: ночью до +13, а днем - до +17...+22 градусов. И такой же она останется примерно до конца рабочей недели.

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