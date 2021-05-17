В Херсонесе появится своя золотая кладовая

В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" работают над созданием золотой кладовой, где представят предметы из драгоценных металлов, найденные в окрестностях древнего города. Об этом "РГ" рассказала главный хранитель музея-заповедника Наталья Демиденко.

- Пока у нас нет возможности включить все находки в постоянную экспозицию, но мы мечтаем о создании золотой кладовой, - сообщила Демиденко.

Во время акции "Ночь музеев" в Херсонесе были показаны золотые украшения из фондов музея, в том числе впервые экспонировалась пара золотых сережек, найденных археологами в могильнике I-IV веков нашей эры у села Фронтовое перед строительством седьмого участка федеральной трассы "Таврида".

- В могильнике Фронтовое-3 найдено более 20 тысяч находок: изделия из драгоценных металлов, железные мечи, керамика, стеклянные сосуды и бусины, вся эта коллекция передается "Херсонесу", - говорит Демиденко. - Пока готовится публикация о находках, Институт археологии РАН разрешил нам показать эти серьги на акции "Ночь музеев". Скорее всего, это греческая работа, которая была приобретена скифами. Это сочетание золота и стекла, характерное для античной эпохи. Подвеска выполнена в виде амфоры, стилизованной под кисть винограда.

Для показа в "Ночь музеев" были отобраны и другие ювелирные украшения с винодельческой тематикой: лозой, листьями, гроздьями винограда. Среди них - серьги, датированные I веком нашей эры, которые были переданы Херсонесу в 2016 году от УФСБ России по Севастополю и Республике Крым вместе с другими ценными предметами, изъятыми у черных копателей и контрабандистов.

Отдельные предметы из драгметаллов можно увидеть на капсульных выставках, которые проходят в Херсонесе. В постоянную античную экспозицию музея их не включают также и потому, что она посвящена истории самого древнего города, а не народов, которые с ним соседствовали.

- Могильник Фронтовое-3 заслуживает отдельной экспозиции, которая расскажет о людях, населявших окрестности Херсонеса в I-IV веках нашей эры. Надеемся, что новые залы фондохранилища и золотая кладовая позволят нам все это показать, - добавила главный хранитель.