На Урале установили личность мужчины, напавшего с ножом на людей

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который сегодня напал с ножом на людей в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. "Это житель Туринского района 1987 года рождения, ранее не судимый и официально не трудоустроенный", - сообщил пресс-секретарь главка МВД региона Валерий Горелых.

Напомним, в парке у вокзала агрессивный гражданин кидался на людей с ножом - трое мужчин погибли (их личности сейчас выясняются). Злоумышленник оказал сопротивление прибывшим на место происшествия стражам порядка. Они произвели предупредительный выстрел в воздух - это не умалило агрессии нападавшего, затем - выстрел в направлении мужчины.

"Подозреваемого увезли в больницу, по неподтвержденным пока сведениям, у него ножевое ранение в области груди, имеется ли огнестрельное - уточняется", - отметил полковник Горелых.

По его информации, в компании, участниками которой были и погибшие и задержанный, мог произойти конфликт, который и перешел в поножовщину. Обстоятельства инцидента и его причины станут известны в ходе расследования.