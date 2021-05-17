В горах Абхазии почти неделю не могут найти уральского туриста

Вертолет МЧС Абхазии совершил сегодня облет района поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста и перевала Химса, где несколько дней назад пропал турист из российской группы. Мужчину до сих пор не обнаружили.

Напомним, 12 мая местные спасатели получили информацию от совершавших восхождение российских путешественников о том, что один из них не может сам спуститься с высокогорья и нуждается в помощи.

На данный момент вся группа туристов уже завершала поход. Оставшегося наверху уроженца Свердловской области разыскивают.

В республиканском МЧС говорят, что поиски затруднены погодными условиями (на днях в районе выпал снег) и сложностью маршрута.

"Было принято решение о ротации спасательной группы, которая почти неделю занимается поисками, и дополнительном ее снабжении: сегодня спасателям доставили провиант и теплые вещи", - передает пресс-служба чрезвычайного ведомства.