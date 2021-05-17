Регуляторы выступили против использования водительских прав для финуслуг

Росфинмониторинг и Банк России высказались против использования водительских удостоверений для идентификации личности при получении финансовых услуг. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ранее фонд "Сколково" и Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложили расширить список документов, которые могут использоваться для установления личности. В частности, по их мнению, для этого могут использоваться водительские удостоверения.

В Росфинмониторинге отметили, что права не подходят для идентификации личности, поскольку в них нет всех необходимых данных. Ведомство считает, что этот вид документа может являться лишь дополнительным.

В подготовленном Центробанком отзыве, в свою очередь, отмечается, что водительское удостоверение подтверждает только право человека управлять транспортным средством.

По действующему законодательству банки и другие финансовые организации при предоставлении услуг должны проводить идентификацию клиентов. При упрощенной идентификации доступен ограниченный список услуг: переводы до 15 тысяч рублей, операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не более 100 тысяч рублей.