Роскомнадзор не стал блокировать Twitter

По итогам проверки Роскомнадзор решил снять ограничения доступа к Twitter в фиксированных сетях, сохранив замедление трафика на мобильных устройствах.

"Для полного снятия введенных ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования)", - заявили в ведомстве.

В надзорном ведомстве отметили, что санкции могут применены, в частности, к Facebook и YouTube, где также выявлены случаи размещения противоправных материалов.

В пятницу Роскомнадзор сообщил о готовности Twitter в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию.

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории России. Ограничения коснулись 100% мобильных устройств и 50% стационарных устройств. Речь идет о передаче фото и видео.

Ранее надзорное ведомство направило администрации сервиса свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.