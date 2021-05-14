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14.05.2021 17:12
Рубрика: Экономика

Twitter заявил о готовности выполнить требования Роскомнадзора

Текст: Василий Кошкин

Twitter готов в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором. Об этом администрация соцсети заявила на встрече с руководством надзорного ведомства.

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В Роскомнадзоре заявили, что после 15 мая ведомство проведет проверку, после чего примет решение о дальнейшей работе Twitter в России.

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории России. Ограничения коснулись 100% мобильных устройств и 50% стационарных устройств. Речь идет о передаче фото и видео.

Ранее надзорное ведомство направило администрации сервиса свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

Пятого апреля Роскомнадзор продлил меры по замедлению работы соцсети до 15 мая, при этом отказавшись от полной блокировки ресурса.

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