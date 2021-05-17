"Роскосмос" выделил 318 млн руб на реализацию первой миссии РФ на Венеру

Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на первый этап создания российской автоматической станции для исследования Венеры. Соответствующие материалы размещены на сайте госзакупок, сообщает РИА Новости.

Из документов следует, что по контракту между госкорпорацией "Роскосмос" и НПО Лавочкина на разработку технического предложения по созданию станции "Венера-Д" планируется потратить 318,2 миллиона рублей до марта 2023 года.

Напомним, запуск автоматической станции "Венера-Д" запланирован на ноябрь 2029 года с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Важно: это будет первый в истории современной России аппарат, который отправится к Венере. А в советское время было совершено десять успешных посадок на эту планету.

Как уже заявлялось ранее, до 2025 года на разработку станции может потребоваться около 550 миллионов рублей. А общая сумма миссии, по словам замдиректора Института космических исследований РАН Олега Кораблева, может составить более 17 миллиардов рублей.