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Россиянам рассказали, что WhatsApp станет платным. Это обман

Текст:   Антон Благовещенский
17.05.2021,  
15:02
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Российские пользователи WhatsApp начали получать мошеннические сообщения, в которых говорится, что мессенджер станет платным, если не разослать такое сообщение десяти друзьям.

Если пользователь сделает это, то он таким образом подтвердит активность своего аккаунта, и WhatsApp для него останется бесплатным, утверждают мошенники. В противном же случае злоумышленники обещают, что сервис будет взимать один евроцент за сообщение, пишет РИА Новости.

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Эксперт в области информационной безопасности в разговоре с агентством подтвердил, что речь идет о мошеннической рассылке, и призвал не реагировать на такие сообщения. Сколько человек получили подобные послания, неизвестно.

Напомним, что 15 мая вступили в силу новые правила WhatsApp. Пользователи, которые их не примут, столкнутся с ограничениями функциональности мессенджера.

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