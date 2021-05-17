Россиянам рассказали, что WhatsApp станет платным. Это обман

Российские пользователи WhatsApp начали получать мошеннические сообщения, в которых говорится, что мессенджер станет платным, если не разослать такое сообщение десяти друзьям.

Если пользователь сделает это, то он таким образом подтвердит активность своего аккаунта, и WhatsApp для него останется бесплатным, утверждают мошенники. В противном же случае злоумышленники обещают, что сервис будет взимать один евроцент за сообщение, пишет РИА Новости.

Эксперт в области информационной безопасности в разговоре с агентством подтвердил, что речь идет о мошеннической рассылке, и призвал не реагировать на такие сообщения. Сколько человек получили подобные послания, неизвестно.

Напомним, что 15 мая вступили в силу новые правила WhatsApp. Пользователи, которые их не примут, столкнутся с ограничениями функциональности мессенджера.