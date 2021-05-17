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17.05.2021 03:31
Рубрика: В мире

С 17 мая британцы смогут ходить в музеи, кинотеатры и рестораны

Фото: AFP/Niklas HALLE'N Фото: AFP/Niklas HALLE'N
Фото: AFP/Niklas HALLE'N

Одно из самых значительных за последние месяцы ослаблений коронавирусных ограничений произойдет 17 мая в Великобритании. С понедельника откроются кинотеатры и музеи, пабы, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей и в помещениях.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Послабления охватят все королевство за исключением Северной Ирландии, где снятие ограничений отсрочено на неделю, пишет ТАСС. Гостиницы начнут принимать постояльцев, а британцы смогут отправиться за рубеж. Также жители Великобритании смогут снова ходить в гости, свадьбы можно сыграть в помещениях, пригласив до 30 человек, а количество участников похорон не ограничено.

Отмечается, что британцы с воодушевлением восприняли третий по счету этап послаблений. Билеты на выставки и в театры раскуплены на месяцы вперед. Однако, согласно действующим нормам, развлекательные могут работать при заполняемости не более 50%.

Ранее британские политики и эксперты усилили давление на премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы он пересмотрел решение о смягчении с 17 мая ограничительных мер, ссылаясь на угрозу, исходящую от индийского варианта коронавируса. Эксперты не исключают, что снятие ограничений может привести к резкому увеличению числа госпитализаций. Однако Даунинг-стрит настаивает на том, чтобы послабление ограничений прошло, как и планировалось.

В королевстве уже обнаружено более 1,3 тысячи случаев инфицирования индийским штаммом. За последнюю неделю их число выросло более чем в два раза. Британские власти надеются усилить темы вакцинации населения, охватывая в день до миллиона человек. Всего в Великобритании более 69% взрослых (36,3 миллиона) получили хотя бы одну из двух инъекций вакцины от коронавируса, а более 37% (19,7 миллиона) привиты дважды.

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