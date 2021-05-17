Совет по поддержке программ развития вузов образован при кабмине

При правительстве образован специальный совет по поддержке программ развития высших учебных заведений - участников программы "Приоритет-2030", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его участники будут контролировать, насколько успешна работа вузов, займутся предоставлением грантов.

В 2021 году, который президент объявил годом науки и технологий, правительство запускает крупнейшую в истории современной России программу поддержки университетов - "Приоритет-2030".

"Не менее 100 российских вузов получат гранты - от 100 миллионов рублей", - напомнил глава кабмина на совещании со своими заместителями. Претендовать на господдержку смогут университеты из всех регионов страны. Использовать средства можно будет на перспективные исследования и разработки, проекты по решению стоящих перед российскими субъектами задач.

"Университеты должны давать престижное и востребованное образование, развивать научную базу для того, чтобы молодые ученые могли реализовать свои идеи. Нужна сильная сеть региональных вузов, где готовят специалистов высочайшего уровня", - подчеркнул Мишустин.