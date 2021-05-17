Средняя стоимость ОСАГО снизилась в двух столицах

Средняя стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей физлиц за январь-апрель этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя в целом по России она осталась неизменной. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Он отметил, что в ряде регионов, например в Москве и Санкт-Петербурге, средняя премия по ОСАГО для водителей-физлиц снизилась - в Москве она составила 7 743 рублей, что на 5,8 процента меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге средняя стоимость полиса 7 261 рубль, что на 1,4 процента меньше, чем в прошлом году.

- Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в целом по стране остается неизменной с начала 2020 года несмотря на существенный рост стоимости запчастей, при этом в 2019 году средняя стоимость обязательной "автогражданки" снизилась по сравнению с 2018 годом на 5 процентов, - сказал Игорь Юргенс.

Он напомнил, что тенденция к росту стоимости запчастей и, соответственно, росту страховых выплат, наметилась в 2020 году в результате скачка курсов валют и закрытия границ из-за пандемии. Рост цен достигал 23 процентов, а с 15 марта 2021 года РСА ввел в действие новые актуализированные справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ, по которым рост выплат составляет в среднем 16 процентов по сравнению с выплатами более стабильного в отношении колебаний курса валют и стоимости запчастей 2019 года.

Такие результаты оказались возможны благодаря проводимой Центральным банком реформе тарифообразования обязательной "автогражданки", из-за которой тариф стал определяться с учетом степени аварийности конкретного автовладельца. В результате конкуренция страховых компаний за безубыточных автовладельцев, - а к ним относится большинство автовладельцев РФ, - усилилась.

"Поэтому несмотря на то, что рост стоимости запчастей по-прежнему давит на ценообразование в ОСАГО, мы видим, что средняя премия остается неизменной, а безаварийные автовладельцы платят за полис меньше", - отметил Игорь Юргенс.