В Думе сочли логичным решение ФРГ о продолжении укладки "Северного потока-2"

Решение немедленно продолжить на территории Германии строительство газопровода "Северный поток - 2" было очевидным, так как претензии надуманы. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя решение немецкого регулятора.

Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) ранее распорядилось о немедленном продолжении строительства газопровода "Северный поток - 2" на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии.

Претензии со стороны экологов, из-за которых проект был поставлен под сомнение, носят надуманный характер, подчеркнул парламентарий в комментарии RT. "Видимо, они были продиктованы какими-то политическими соображениями и фобиями в адрес России", - считает Морозов.

"Северный поток - 2", напомнил он, прошел все необходимые экспертизы. Таким образом, реализация проекта не угрожает экосистеме Балтийского моря.

Отметим, что претензии экологов были связаны с особым значением, которое место прокладки газопровода, по их мнению, имеет для гнездовых птиц.